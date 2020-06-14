На Донбассе убили украинского воина и ранили еще двоих: ВСУ отомстили оккупантам

ВСУ заставили прекратить оккупантов огонь, уничтожив троих боевиков и ранив еще двух

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский Герой, еще двое получили ранения

В субботу, 13 июня, российские оккупанты на Донбассе убили одного украинского защитника и ранили еще двоих.

В ответ наши воины также нанесли сокрушительный удар по террористам и ликвидировали троих из них. Еще двое боевиков получили ранения, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Уточненные данные о потерях захватчиков обнародовал на своей странице в Twitter и офицер ВСУ Сергей Нещадим. "Потери "орков" в течение 13.06 составили 5 человек, из них: "200" – 3 человека (2 – 7 омсбр 2 АК (обстрел), 1 – 3 омсбр 1 АК (обстоятельства уточняются), "300" – 2 человека (1 – 4 омсбр 2 АК, 1 – 6 омсп 2 АК (обстоятельства уточняются)", – сообщил защитник.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций полсотни снарядов. Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами мирных жителей.

Война на Донбассе "24 канал"

Три раза в течение суток агрессор вел огонь по защитникам Крымского, применив при этом минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Аналогичные виды минометов и крупнокалиберные пулеметы российские наемники задействовали на подступах к Попасной. Также из минометов калибра 120 мм враг открывал огонь у Троицкого и Новозвановки, а по защитникам Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с населенным пунктом Екатериновка противник для обстрелов применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, агрессор прекратил свою активность", – сообщили защитники.

С начала текущих суток, 14 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления близ населенного пункта Луганское.

Украинские защитники так же приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 июня российско-оккупационные войска разрушили жилой дом в Широкино, открыв по населенному пункту огонь из минометов.

Со своей стороны воины 24 ОМБр ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции вооруженных формирований РФ, уничтожив укрепления и двух противников.

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