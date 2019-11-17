На Донбассе убили украинского воина: фото героя

На Донбассе в субботу, 16 ноября, погиб украинский защитник, военнослужащий Вооруженных сил Артем Соколов.

Об этом сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого. Военные выразили соболезнования родным и близким украинца.

Ему было всего 32, он жил в Киевской области. У погибшего дома остались жена и двое детей.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе Соцсети

"Война продолжается. Безжалостная. Опять боль потери", – сказано в сообщении.

Артем Соколов Факты

"Вражеская пуля оборвала жизнь нашего собрата Артема Соколова... Брат, помогай нам с небес... Помоги нам отомстить за твою смерть, за смерть каждого украинского воина, уничтожить русскую гниль, что отравила нашу землю, победить. Ты же так этого хотел!" – добавили в 14-й бригаде.

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское.

По состоянию на 18:00 17 ноября пресс-служба ООС о потерях Украины на востоке не сообщала.

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