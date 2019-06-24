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Предал Украину еще в 2014 году: на Донбассе уничтожили террориста "ДНР". Фото

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали 40-летнего террориста "ДНР" Дениса Блудова. Он был уроженцем города Енакиево Донецкой области.

Бойца убили в районе Горловки 19 июня, сообщается на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица) в Telegram. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Денис Блудов

Денис Блудов

Telegram.Штирлиц-инфо

Новости
Война за независимость: ВСУ отомстили разбушевавшимся на Донбассе террористам

На сайте "Миротворец" размещено информацию о том, что Блудов проходил по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за октябрь 2014. Местом службы были 2 мотострелковый батальон (2 МСБ 4Р 2МСБ), 4 мотострелковая рота, 2 мотострелковое отделение. А еще был записан как Лудов в штате 3 бригады состоянием на 20.00 14.10.2014 года. Также в базе есть сведения, что он занимал должность командира отделения-командира боевой машины. Военное звание Блудова — сержант.

Денис Блудов

Денис Блудов

Telegram.Штирлиц-инфо

Денис Блудов

Денис Блудов

Telegram.Штирлиц-инфо

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 июня в сети показали троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР". 23 июня появились фото еще двух убитых бойцов.

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Место
УкраинаДонецк
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Хороший чернозем выйдет!)))
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Обоз, який він 'боєць' - він зрадник і терорист, так що з визначеннями акуратніше, редактори.
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CARGO 100
CARGO 100
Всех "одноклассников" похоронили уже ...
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