"Экскурсия в гробах в Астрахань и Брянск": на Донбассе убили российских оккупантов

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе защитники Украины ликвидировали двоих российских оккупантов. По данным их родных и близких, тела террористов доставили в российские города Астрахань и Брянск.

Об этом на личной странице в Facebook написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Более того, он отметил, что оккупанты всячески пытаются скрывать свои реальные потери на востоке Украины.

Могилы террористов в России ostro.org

"Хроники "гражданской" войны – это когда на этой неделе из открытых источников стало известно об экскурсии двух автомобилей с гробами в Астрахань и Брянск. Последнее время представители российско-оккупационных войск всячески пытаются скрывать потери своих бойцов с позывным "ихтамнет". Но социальные сети делают чудеса. Родные и близкие пишут заметки о своих "хероях", не останавливайтесь", – отметил защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш". 26-летний Верещага был разведчиком и одним из командиров террористической группировки.

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