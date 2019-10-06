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6 октября • обновлено в 15:10
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"Экскурсия в гробах в Астрахань и Брянск": на Донбассе убили российских оккупантов

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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе защитники Украины ликвидировали двоих российских оккупантов. По данным их родных и близких, тела террористов доставили в российские города Астрахань и Брянск.

Об этом на личной странице в Facebook написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Более того, он отметил, что оккупанты всячески пытаются скрывать свои реальные потери на востоке Украины.

Могилы террористов в России

Могилы террористов в России

ostro.org

"Хроники "гражданской" войны – это когда на этой неделе из открытых источников стало известно об экскурсии двух автомобилей с гробами в Астрахань и Брянск. Последнее время представители российско-оккупационных войск всячески пытаются скрывать потери своих бойцов с позывным "ихтамнет". Но социальные сети делают чудеса. Родные и близкие пишут заметки о своих "хероях", не останавливайтесь", – отметил защитник Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш". 26-летний Верещага был разведчиком и одним из командиров террористической группировки.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Подпись-могилы России.Можно адрес поточней?
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Wick John
Wick John
Журнашлюхи вы проведите экскурсию под днепропетровском где зарыты потерьнема
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Wick John
Wick John
Журнашлюхи вы лучше проведите экскурсию под днепропетровском где зарыты потерьнема
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