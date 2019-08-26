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На Донбассе убили опасного террориста "Батю". Фото

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На Донбассе ликвидировали террориста Сергея Беседина по прозвищу "Батя".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что боевик числился на сайте "Миротворец".

Военный отметил, что террориста убили 8 августа.

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"200-ая бригада. Беседин "Батя" Сергей. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте "Миротворец", Беседин родился 3 марта 1984 года в России, Саха-Якутия, поселок Солнечный. Также возможным местом проживания боевика был город Антрацит.

Сергей

Сергей "Батя" Беседин

Миротворец

Сергей

Сергей "Батя" Беседин

Миротворец

Сергей

Сергей "Батя" Беседин

Миротворец

Сергей

Сергей "Батя" Беседин

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Андрея "Склифа" Бабенко из Кривого Рога Днепропетровской области.

Также на Донбассе были ликвидированы террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач" из Крыма и пророссийский боевик Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Также в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Донбасс сайт Миротворец
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God St
God St
Мінус один гандон рашиській...Бий чортів рашікіх.
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