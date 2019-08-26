На Донбассе убили опасного террориста "Батю". Фото

На Донбассе ликвидировали террориста Сергея Беседина по прозвищу "Батя".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он уточнил, что боевик числился на сайте "Миротворец".

Военный отметил, что террориста убили 8 августа.

"200-ая бригада. Беседин "Батя" Сергей. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте "Миротворец", Беседин родился 3 марта 1984 года в России, Саха-Якутия, поселок Солнечный. Также возможным местом проживания боевика был город Антрацит.

Сергей "Батя" Беседин Миротворец

Сергей "Батя" Беседин Миротворец

Сергей "Батя" Беседин Миротворец

Сергей "Батя" Беседин Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Андрея "Склифа" Бабенко из Кривого Рога Днепропетровской области.

Также на Донбассе были ликвидированы террорист "Л/ДНР" Евгений Подолян по прозвищу "Хач" из Крыма и пророссийский боевик Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

Также в сети опубликовали данные ликвидированного на Донбассе террориста Алексея Кривошеева по кличке "Хантер".

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