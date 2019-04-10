На Донбассе убили оккупанта из России: появилось фото

Во вторник, 9 апреля, силы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали российского оккупанта Андрея "Дюса" Захарова, который приехал из Нижнего Тагила (Россия).

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Также он опубликовал фото убитого боевика.

"200 бригада 9 апреля пополнилась очередным бойцом. Захаров "Дюс" Андрей из Нижнего Тагила. Все будет Украина и победа за нами!" — написал украинский защитник, добавив, что оккупант был внесен в списки сайта "Миротворец".

Убитый оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый оккупант Facebook Анатолия Штефана

Как писал OBOZREVATEL, ранее Штефан сообщил, что всего за день, 8 апреля, российские оккупационные войска потеряли на Донбассе 13 человек, из которых убитыми — семь.

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