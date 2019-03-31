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На Донбассе убили очередного российского наемника: фото террориста

5.3тЧитать материал на украинском

На Донбассе 29 марта был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов.

Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он обнародовал также фотографии погибшего террориста.

"29.03.19 пополнилась очередным бойцом. Всё будет Украина и победа за нами! Крикунов "Анапа" Александр, разрыв мины. Казахстан Акмолинская обл.г. Кокшетау", - сказано в сообщении.

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На Донбассе убили очередного российского наемника: фото террориста
На Донбассе убили очередного российского наемника: фото террориста
На Донбассе убили очередного российского наемника: фото террориста

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
войнатеррористы "ДНР"фотографии
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Пигин Макс
Пигин Макс
российский наемник из Казахстана Гыгыгы!!! Сука, совсем отупело бесово племя
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Поцы балалаечные орут: "патерь нет!", а по факту есть тушки - много мертвых тушек кацапского быдлоскота! Возрадуемся, же братия и сестры, что "патерь нет, а тушки есть!" Гы-гы-гы!
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Номер карточки, похоже, Приватовский !
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