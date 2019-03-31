На Донбассе убили очередного российского наемника: фото террориста

На Донбассе 29 марта был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов.

Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он обнародовал также фотографии погибшего террориста.

"29.03.19 пополнилась очередным бойцом. Всё будет Украина и победа за нами! Крикунов "Анапа" Александр, разрыв мины. Казахстан Акмолинская обл.г. Кокшетау", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

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