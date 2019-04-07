На Донбассе убили молодых бойцов ВСУ: опубликованы фото

На Донбассе в зоне проведения ООС погибли двое украинских военных - гранатометчик Дмитрий Стрекнев и солдат Иван Лисица.

Как сообщает пресс-центр Операции, молодые бойцы попали под обстрел террористов на хуторе Вольный в Попаснянском районе Луганской области.

Сообщается, что около полуночи с целью выявления системы огня украинских позиций враг открыл огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Стрекнев и Лисица совместно с боевыми товарищами ответным огнем заставили врага прекратить обстрел. Но при этом оба военные получили пулевые ранения, которые оказались фатальными.

В штабе ООС отметили, что за мужество и героизм Стрекнев и Лисица будут награждены посмертно.

Иван Лисица – 1996 года рождения. 3 апреля он отметил 23-летие. Окончил школу в селе Карповка (пгт Николаевка, Широковский район Днепропетровской области). Дмитрий Стрекнев закончил школу в Сватово Луганской области.

Иван Лисица Соцсети

Стрекнев Соцсети

Стрекнев Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины.

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