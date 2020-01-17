Тяжелая утрата! Появилось фото убитого на Донбассе воина ВСУ

В сети показали погибшего на Донбассе 29-летнего воина 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, старшего солдата Игоря Химичука.
Фото и слова соболезнования появились на странице подразделения Вооруженных сил в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования родным и близким воина Игоря. Большая и тяжелая утрата для семьи нашего собрата, родных, друзей и каждого из нас", – написали под снимком.
Показали убитого на Донбассе воина ВСУ Химичука
Facebook 72-й бригады
В сети также уточнили: Химичук был убит в 14:03 16 января возле Новозвановки Луганской области. В него поцелил вражеский снайпер из направления оккупированного поселка Калиновое. Родом военный был из г. Чуднов на Житомирщине.
На Донбассе убили Игоря Химичука
Twitter aphareus
Выразил свои соболезнования в Telegram-канале и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, показав фото еще 4 погибших в январе воинов ВСУ: Сергея Дичека, Сергея Рацуна, Николая Довженко и Алексея Кучкина.
Telegram-канал Андрея Билецкого
Виправлення: 16 січня, о 14:03, поблизу с.Новозванівки, в результаті пострілу ворожого снайпера з напрямку окупованого с-ща Калинове, загинув ст.солдат, водій 72 ОМБр Хімічук Ігор Ігоревич, мешканець м.Чуднів, Житомирська обл.. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ! pic.twitter.com/iQgkuRnLg7— aphareus (@aphareus) January 17, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Террористы "Л/ДНР" 16 января 12 раз обстреляли украинские позиции.
Погиб один боец ВСУ. Им оказался водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук.
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