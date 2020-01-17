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17 января • обновлено в 22:15
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Тяжелая утрата! Появилось фото убитого на Донбассе воина ВСУ

2.2т
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В сети показали погибшего на Донбассе 29-летнего воина 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, старшего солдата Игоря Химичука.

Фото и слова соболезнования появились на странице подразделения Вооруженных сил в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования родным и близким воина Игоря. Большая и тяжелая утрата для семьи нашего собрата, родных, друзей и каждого из нас", – написали под снимком.

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Показали убитого на Донбассе воина ВСУ Химичука

Показали убитого на Донбассе воина ВСУ Химичука

Facebook 72-й бригады

В сети также уточнили: Химичук был убит в 14:03 16 января возле Новозвановки Луганской области. В него поцелил вражеский снайпер из направления оккупированного поселка Калиновое. Родом военный был из г. Чуднов на Житомирщине.

На Донбассе убили Игоря Химичука

На Донбассе убили Игоря Химичука

Twitter aphareus

Выразил свои соболезнования в Telegram-канале и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, показав фото еще 4 погибших в январе воинов ВСУ: Сергея Дичека, Сергея Рацуна, Николая Довженко и Алексея Кучкина.

Тяжелая утрата! Появилось фото убитого на Донбассе воина ВСУ

Telegram-канал Андрея Билецкого

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Террористы "Л/ДНР" 16 января 12 раз обстреляли украинские позиции.

  • Погиб один боец ВСУ. Им оказался водитель отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс

Новости расследований

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