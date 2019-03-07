На Донбассе убили друга писателя-террориста Прилепина

В зоне ООС на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР", который был другом одиозного российского писателя-боевика Захара Прилепина.

Он был командиром роты в оккупационном батальоне, которым до бегства из зоны боевых действий руководил Прилепин. Об этом скандальный писатель-террорист рассказал на своей странице в Facebook.

"Док погиб. Командир роты в нашем батальоне. Мой друг", — написал Прилепин.

Как уточнил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), убитого звали Протоцкий Александр ("Доктор"). Ликвидирован террорист был 7 марта в районе Приазовья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. По его словам, только за последних два месяца они составили 70 человек.

3 марта в районе Горловки силы ООС ликвидировали террористку "ДНР" Любовь Коробку с позывным "Лютик". Убитая была родом из Константиновки и по информации в сети значилась фельдшером в 3-й ОМСБр.

7 марта в сети появилось видео уничтожения пулеметной точки "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки украинскими воинами. В результате один оккупант погиб и еще один ранен.

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