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На Донбассе убили друга писателя-террориста Прилепина

9.3тЧитать материал на украинском

В зоне ООС на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР", который был другом одиозного российского писателя-боевика Захара Прилепина.

Он был командиром роты в оккупационном батальоне, которым до бегства из зоны боевых действий руководил Прилепин. Об этом скандальный писатель-террорист рассказал на своей странице в Facebook.

"Док погиб. Командир роты в нашем батальоне. Мой друг", — написал Прилепин.

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На Донбассе убили друга писателя-террориста Прилепина

Как уточнил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), убитого звали Протоцкий Александр ("Доктор"). Ликвидирован террорист был 7 марта в районе Приазовья.

На Донбассе убили друга писателя-террориста Прилепина
На Донбассе убили друга писателя-террориста Прилепина

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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37
Интересно
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ещё одной мразью стало меньше, прилепину приготовиться.
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7
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Файбер Моня
Файбер Моня
За погибшего защитника Донбасса придёт заслуженная ответка и множество "свиноарыйцив" пойдут проторенной тропой "небесной скотни" в навозную кучу.
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2 из 3 ответов | показать все
Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Файбер Моня, на "заслуженную отвтеку" придет еще большая заслуженная ответка и мокшанские вонючие свинособаки пойдут на удобрение в почву донбасса. или в передвижной крематорий...
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4
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Файбер Моня, Хрен соси,дебил .....Гавкает тут чмо подзапоребриковое.Как "придёт",так и уйдёт в надцать раз поболее.
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5
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Medved George
Medved George
Жаль что друга, а не прилепина!
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5
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Medved George, Да это чмо хоть и живое но по сути уже давно труп !.Как человек,как личность,как писатель..... Осталось одна кучка говна которую обычные жуки растащат и никто не вспомнит об этой срани "прилепин".Забейте на него и не обращайте внимание, как не обращают на него внимание уже в самой мокшании... Заметь,даж гаркавого не слышно уже ...
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3
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