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На Донбассе убили девочку: Луценко предоставил доказательства вины террористов

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил перехваченный разговор террористов "ДНР" после обстрела под Торецком, в результате которого погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Как передает ТСН, в эфире ток-шоу "Право на власть" Луценко вслух прочитал распечатку разговоров оккупантов, полученную в результате радиоперехвата.

Генпрокурор отметил, что после любого обстрела на место происшествия выезжает полиция и военный прокурор, которые фиксируют его последствия. Далее происходит специальная экспертиза, с помощью которой определяется место, откуда прилетел снаряд.

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"Мы имеем фотографии того, что яма от разрыва 120-мм мины имеет вытянутый характер, он ориентирован по компасу и абсолютно четко понятно, откуда прилетал снаряд", - рассказал Луценко.

Также военная разведка перехватила три разговора террористов, которые обсуждали все, что происходило до и после обстрела поселка Железное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела боевиков 28 мая. По словам журналиста Тараса Корниюка, ее убила мина калибром 122 мм с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.

29 мая Генеральная прокуратура обнародовала доказательства, отметив, что обстрел квалифицируется как теракт.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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