На Донбассе убили девочку: Луценко предоставил доказательства вины террористов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил перехваченный разговор террористов "ДНР" после обстрела под Торецком, в результате которого погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Как передает ТСН, в эфире ток-шоу "Право на власть" Луценко вслух прочитал распечатку разговоров оккупантов, полученную в результате радиоперехвата.

Генпрокурор отметил, что после любого обстрела на место происшествия выезжает полиция и военный прокурор, которые фиксируют его последствия. Далее происходит специальная экспертиза, с помощью которой определяется место, откуда прилетел снаряд.

"Мы имеем фотографии того, что яма от разрыва 120-мм мины имеет вытянутый характер, он ориентирован по компасу и абсолютно четко понятно, откуда прилетал снаряд", - рассказал Луценко.

Также военная разведка перехватила три разговора террористов, которые обсуждали все, что происходило до и после обстрела поселка Железное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела боевиков 28 мая. По словам журналиста Тараса Корниюка, ее убила мина калибром 122 мм с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.

29 мая Генеральная прокуратура обнародовала доказательства, отметив, что обстрел квалифицируется как теракт.