На Донбассе трагически погиб молодой защитник Украины: в апреле он женился

На Донбассе в понедельник, 20 июля, был убит 26-летний украинский военнослужащий Василий Кравченко.

Как передает ye.ua, уроженец Изяслава (Хмельницкая область) погиб в ходе боев за независимость Украины около 12 часов. Боец был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты военной части А1257.

"Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову", – сказано в сообщении.

Василий Кравченко воевал на Донбассе еще с февраля 2018 года. В апреле текущего года парень женился. В Изяславе у него остались мать и отец.

Как писал OBOZREVATEL, за минувшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 членов российско-оккупационных войск.