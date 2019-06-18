На Донбассе трагически погиб командир разведчиков: фото героя

На Донбассе в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павел Тихонов.
Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.
43-летний военный погиб в понедельник, 17 июня. Обстоятельства гибели не уточняются.
"Осенью 2017 года на фронте получил контузию и перелом ноги. Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая", – сказано в сообщении.
Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.
Павел Тихонов
Павел Тихонов
Павел Тихонов
Павел Тихонов
Павел Тихонов
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года. Список боевых потерь может быть неполным.
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