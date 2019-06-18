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На Донбассе трагически погиб командир разведчиков: фото героя

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На Донбассе в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павел Тихонов.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

43-летний военный погиб в понедельник, 17 июня. Обстоятельства гибели не уточняются.

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"Осенью 2017 года на фронте получил контузию и перелом ноги. Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая", – сказано в сообщении.

Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.

Павел Тихонов

Павел Тихонов

Facebook

Павел Тихонов

Павел Тихонов

Facebook

Павел Тихонов

Павел Тихонов

Facebook

Павел Тихонов

Павел Тихонов

Facebook

Павел Тихонов

Павел Тихонов

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года. Список боевых потерь может быть неполным.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООСвойнаВСУДонбасс
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Маслов Олег
Маслов Олег
Как так то, час назад статья опубликована что потери несут только "террористы Д\ЛНР", сами себя в брехне документируете...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Сивухи пережрал
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