На Донбассе трагически погиб боец ВСУ: "Л/ДНР" нарвались на жесткую "ответку"

В субботу, 22 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб воин 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло в Волновахском районе Донецкой области.

"В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как добавили в ООС, интенсивный огонь террористов сделал невозможной эвакуацию тела погибшего украинского защитника.

"Дежурными огневыми средствами было открыто огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил травму.

20 июня в результате атак террористов в зоне ООС три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование.

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