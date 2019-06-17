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ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись в жарких боях: террористы терпят поражение

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На Донбассе 16 июня вооруженные формирования России 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них два раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, террористы обстреливали украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям. По данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения", - сказано в сообщении.

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Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

Отмечается, что с начала суток 17 июня террористы обстреляли позиции Объединенных сил семь раз.

"За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заключили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня под оккупированным Донецком развязались жесткие бои. Была слышна стрельба в районе треугольника "ДАП - Ясиноватая - Авдеевка". Очевидцы сообщали, что в районе буквально "трясутся дома" и таких боев они уже не помнят давно.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСтеррористы "ДНР"ВСУ
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