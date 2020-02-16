Террористы устроили ВСУ минометную атаку: в штабе ОС сообщили детали боев

Наемники России в субботу, 15 февраля, 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Стреляли также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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ATR
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин; неподалеку Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса; в районе населенного пункта Павлополь – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Широкино – из миномета калибра 82 мм – 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Ситуация наДонбассе
mediarnbo.org
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
рядом с Травневым – из миномета калибра 82 мм – 5 мин, из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
трижды в районе населенного пункта Орехово – с 120-мм минометов – 34 мины;
рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 16 февраля, российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL,14 февраля в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский защитник.
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