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8 февраля • обновлено в 07:28
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Из-за спин мирных в жилом секторе: террористы пошли на новую подлость на Донбассе

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Российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

О провокации террористов сообщает в пятницу, 7 февраля, в Facebook пресс-центр ОС.

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и цинично обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

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Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

politeka.net

Так, по украинским защитникам вблизи Орехово российские оккупанты выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин с 82-мм минометов.

"Учитывая то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные огонь не открывали", – подчеркнули в штабе ОС.

В результате обстрела никто из украинских защитников не пострадал. Объединенные силы продолжили выполнять боевые задачи в усиленном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее террористы выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных ВСУ.

  • Украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), рассказали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.

  • Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Пети Moщи
Пети Moщи
фотка 2014 года, из Андреевки, под Славянском, местные не пускают, kapaтелей
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это не новости это басни.завтра будет новая.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Внаукраине Потриот, Басни рассказывает сливной бачок и соловьиный помет. Наслаждайся там.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Купляли голубів миру, а отримали дятлів.
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