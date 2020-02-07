Из-за спин мирных в жилом секторе: террористы пошли на новую подлость на Донбассе

Российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

О провокации террористов сообщает в пятницу, 7 февраля, в Facebook пресс-центр ОС.

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и цинично обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

Террористы пошли на новую подлость на Донбассе politeka.net

Так, по украинским защитникам вблизи Орехово российские оккупанты выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин с 82-мм минометов.

"Учитывая то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные огонь не открывали", – подчеркнули в штабе ОС.

В результате обстрела никто из украинских защитников не пострадал. Объединенные силы продолжили выполнять боевые задачи в усиленном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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