На Донбассе террористы резко увеличили количество обстрелов: у ВСУ раненые

На Донбассе 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ОС, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ООС на Донбассе ТСН

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

неподалеку от Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;

около населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще шесть обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

рядом с Луганским – из станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм міномету – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Караван Виталий Андреевич.

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