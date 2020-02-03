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3 февраля • обновлено в 19:13
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Террористы ударили минами: на Донбассе ранен воин ВСУ

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В понедельник, 3 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

Стреляли также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

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На Донбассе ранили воина ВСУ

На Донбассе ранили воина ВСУ

dialog.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов по нашим позициям, а именно:

  • три раза неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;

  • дважды в районе населенного пункта Авдеевка – из станкового противотанкового гранатомета – 9 выстрелов, а также противник совершил обстрел из стрелкового оружия;

  • вблизи Песок – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм – 9 мин;

  • неподалеку Орехового – из 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

Ситуация на Донбассе 3 февраля

Ситуация на Донбассе 3 февраля

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов получили ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 2 февраля.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Донбасс ООС
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