Главная Новости
1 февраля • обновлено в 00:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Прикрываются женщинами и детьми: ВСУ рассказали о новой подлости террористов Путина

872
Читать материал на украинском

Наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.

Об подлости террористов рассказали в сюжете ТСН украинские защитники. Ребенка в роли "живой приманки" удалось зафиксировать на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что противник спрятался в близлежащих домах и начал обстреливать украинских воинов, зная, что ответа не будет, потому что ВСУ детской жизнью не рискнут.

Новости
Подыгрывают Путину? Штаб ООС сделал заявление о подлости ОБСЕ на Донбассе

ВСУ рассказали о подлости террористов с детьми

ВСУ рассказали о подлости террористов с детьми

Скриншот из видео

"Были случаи, когда прикрывались маленькими девочками и женщинами, которые носили им воду. Была замечена женщина в платье, а там выглядывали тактические брюки", – рассказал военнослужащий с позывным "Патрон".

Вражеские снайперы уже удостоверились, что в детей и мирных взрослых наши солдаты стрелять не станут. Оттого и чувствуют себя безнаказанно, действуют цинично.

Террористы на Донбассе прикрываются детьми

Террористы на Донбассе прикрываются детьми

Скриншот из видео

"Снайперы работают и днем, и ночью с ночной оптикой. Примерно в месяц три-четыре случая убийства от снайпера", – поделился боец с позывным "Купон".

В сюжете добавили, что ВСУ не хвастаются результатами своей работы, однако, уже зная уловки противника, активно раскрывают обманные маневры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Слабоумные даже фейк свежий не могут придумать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я уже давно видела эту xpeнь - непонятно что розового цвета неизвестно где. Видео якобы играющей на позициях ополчения девочки так и не появилось за эти годы, наверное, плёнки только на фото хватило. ВОНЮЧИЕ ВЫ ЛЖЕЦЫ И ФЕЙКОМЕТЫ! ПОЗОР УКРАИНЕ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это фэйки 5ти ледней давности.ни очем.следующую яко бы новость подавай обосц.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги