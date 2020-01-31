Прикрываются женщинами и детьми: ВСУ рассказали о новой подлости террористов Путина

Наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.
Об подлости террористов рассказали в сюжете ТСН украинские защитники. Ребенка в роли "живой приманки" удалось зафиксировать на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что противник спрятался в близлежащих домах и начал обстреливать украинских воинов, зная, что ответа не будет, потому что ВСУ детской жизнью не рискнут.
ВСУ рассказали о подлости террористов с детьми
Скриншот из видео
"Были случаи, когда прикрывались маленькими девочками и женщинами, которые носили им воду. Была замечена женщина в платье, а там выглядывали тактические брюки", – рассказал военнослужащий с позывным "Патрон".
Вражеские снайперы уже удостоверились, что в детей и мирных взрослых наши солдаты стрелять не станут. Оттого и чувствуют себя безнаказанно, действуют цинично.
Террористы на Донбассе прикрываются детьми
Скриншот из видео
"Снайперы работают и днем, и ночью с ночной оптикой. Примерно в месяц три-четыре случая убийства от снайпера", – поделился боец с позывным "Купон".
В сюжете добавили, что ВСУ не хвастаются результатами своей работы, однако, уже зная уловки противника, активно раскрывают обманные маневры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), рассказали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.