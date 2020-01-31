Прикрываются женщинами и детьми: ВСУ рассказали о новой подлости террористов Путина

Наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.

Об подлости террористов рассказали в сюжете ТСН украинские защитники. Ребенка в роли "живой приманки" удалось зафиксировать на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что противник спрятался в близлежащих домах и начал обстреливать украинских воинов, зная, что ответа не будет, потому что ВСУ детской жизнью не рискнут.

ВСУ рассказали о подлости террористов с детьми Скриншот из видео

"Были случаи, когда прикрывались маленькими девочками и женщинами, которые носили им воду. Была замечена женщина в платье, а там выглядывали тактические брюки", – рассказал военнослужащий с позывным "Патрон".

Вражеские снайперы уже удостоверились, что в детей и мирных взрослых наши солдаты стрелять не станут. Оттого и чувствуют себя безнаказанно, действуют цинично.

Террористы на Донбассе прикрываются детьми Скриншот из видео

"Снайперы работают и днем, и ночью с ночной оптикой. Примерно в месяц три-четыре случая убийства от снайпера", – поделился боец с позывным "Купон".

В сюжете добавили, что ВСУ не хвастаются результатами своей работы, однако, уже зная уловки противника, активно раскрывают обманные маневры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), рассказали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

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