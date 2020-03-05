Российские наемники на Донбассе в среду, 4 марта, повредили газопровод, который проходит вблизи села Новоселовка, из-за чего на месте ЧП вспыхнул опасный пожар.

Подробности обстрела террористов рассказал в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Российские оккупационные войска устроили очередной террористический акт против народа Украины. На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений ОС вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями Российской Федерации оккупированной Горловки", – сказано в сообщении.

На Донбассе террористы повредили газопровод Пресс-центр ООС

На Донбассе террористы повредили газопровод Пресс-центр ООС

Отмечается, что снаряды не попали по позициям украинских защитников и в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения, однако повредили газопровод, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

На Донбассе террористы повредили газопровод Пресс-центр ООС

Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

На Донбассе террористы повредили газопровод Пресс-центр ООС

На Донбассе террористы повредили газопровод Пресс-центр ООС

В украинском штабе сообщили, что проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозу прекращения газоснабжения попали мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта "Л/ДНР" устроили новые бои на Донбассе, ранив 4 украинских защитников.

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