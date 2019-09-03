На Донбассе террористы пошли на подлость: ВСУ провели срочную эвакуацию

С начала текущих суток, 3 сентября, террористы на Донбассе четыре раза совершали обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС.
В результате один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Сегодня, 3 сентября, враг уже 4 раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил. По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала суток получил ранения один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк.
Отмечается, что боевики дважды вели обстрелы позиций ВСУ населенного пункта Павлополь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Террористы выпустили пять мин калибра 82 мм и вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам села Троицкое. Возле села Крымское боевики применили стрелковое оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе 2 сентября.
Ранее оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери в результате боев на Донбассе.
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