На Донбассе террористы подло напали на ВСУ: есть убитый

На Донбассе 24 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
В течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.
По данным разведки, одного оккупанта убили, троих — ранили.
ВСУ на Донбассе
Корреспондент
Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на донецком направлении.
На луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.
Как сообщал OBOZREVATEL, силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".
Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста"ДНР" Роман Беленко "Треху", родом из Донецка.
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