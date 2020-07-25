Наемники России на Донбассе открыли огонь по ВСУ из тяжелого оружия – ООС

На Донбассе в субботу, 25 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских защитников за сутки нет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

Уточняется, что противник продолжил применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Недалеко от населенного пункта Опытное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

По опорным пунктам украинских защитников вблизи Водяного и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским воинам вблизи Попасной и Орехово, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска использовали минометы 120-го калибра.

Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120 и 82 мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Новоалександровка террористы открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки – со станковых противотанковых гранатометов.

В ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов зафиксировано не было. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", – сказано в сообщении.

Вечерняя сводка. Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.