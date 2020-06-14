Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

На Донбассе в воскресенье, 14 июня, режим прекращения огня семь раз нарушался вооруженными формированиями Российской Федерации.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов не было. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также террористы обстреляли воинов у н.п. Ореховое и два раза – у Хутора Свободного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы близ Авдеевки.

Карта ООС

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих, захватчики прекратили свою активность", – сказано в сообщении.

Штаб ООС добавил, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская армия полностью уничтожила на Донбассе позицию российских оккупантов в районе населенного пункта Санжаровка, в результате чего погиб целый взвод террористов.