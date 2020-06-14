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Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
Война на Донбассе

Война на Донбассе. Иллюстрация

На Донбассе в воскресенье, 14 июня, режим прекращения огня семь раз нарушался вооруженными формированиями Российской Федерации.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов не было. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также террористы обстреляли воинов у н.п. Ореховое и два раза – у Хутора Свободного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы близ Авдеевки.

Карта ООС

Карта ООС

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих, захватчики прекратили свою активность", – сказано в сообщении.

Штаб ООС добавил, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская армия полностью уничтожила на Донбассе позицию российских оккупантов в районе населенного пункта Санжаровка, в результате чего погиб целый взвод террористов.

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  1. /Расследования