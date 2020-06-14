Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили
Война на Донбассе. Иллюстрация
На Донбассе в воскресенье, 14 июня, режим прекращения огня семь раз нарушался вооруженными формированиями Российской Федерации.
С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов не было. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.
По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также террористы обстреляли воинов у н.п. Ореховое и два раза – у Хутора Свободного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы близ Авдеевки.
Карта ООС
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих, захватчики прекратили свою активность", – сказано в сообщении.
Штаб ООС добавил, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.
Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили
Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили
Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили
Наемники РФ устроили новые провокации на Донбассе: ВСУ ответили
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская армия полностью уничтожила на Донбассе позицию российских оккупантов в районе населенного пункта Санжаровка, в результате чего погиб целый взвод террористов.