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10 мая • обновлено в 19:01
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Наемники России обстреляли ВСУ на Донбассе и получили "ответку" – ООС

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В воскресенье, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников за сутки не было.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на Facebook-странице. При обстрелах террористы применяли запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

News Front

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", – сказано в сообщении. Потери противника уточняются.

Карта ООС

Карта ООС

У Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники три раза открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

Пресс-служба добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как писал OBOZREVATEL, в течение суток 9 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ. По данным разведки, военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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