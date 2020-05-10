Наемники России обстреляли ВСУ на Донбассе и получили "ответку" – ООС

В воскресенье, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников за сутки не было.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на Facebook-странице. При обстрелах террористы применяли запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война на Донбассе. Иллюстрация
News Front
"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", – сказано в сообщении. Потери противника уточняются.
Карта ООС
У Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники три раза открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.
Пресс-служба добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как писал OBOZREVATEL, в течение суток 9 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ. По данным разведки, военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.
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