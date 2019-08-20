На Донбассе террористы обстреляли предприятие: фото последствий

Террористы два дня подряд, 18 и 19 августа, обстреливали предприятие "Бахмутский аграрный союз" (БАС), который находится в Донецкой области.

Несмотря на режим перемирия, 18 августа с 7:36 до 7:45 со стороны вооруженных формирований России велся обстрел гражданской инфраструктуры на территории ЧАО "Бахмутский аграрный союз", сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

19 августа главный инженер этого предприятия сообщил о попадании боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения БАС, которые находятся в Новолуганском.

Боеприпасы разбили окна Facebook Операция Объединенных сил

Наблюдатели зафиксировали обстрел Facebook Операция Объединенных сил

Результаты обстрела Facebook Операция Объединенных сил

"Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала, что в результате попадания боеприпасов калибра 5,45 мм в служебных помещениях свинофермы агрофирмы разбиты окна. Пострадавших сотрудников не обнаружили", – уточнили в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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