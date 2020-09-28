На Донбассе террористы обстреляли позиции ВСУ

С начала текущих суток, 28 сентября, на Донбассе террористы совершили одну неприцельную провокацию в отношении украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ в результате обстрела нет.

Около 10:00 утра, российско-оккупационные войска выпустили 3 очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военных вблизи Старогнатовки.

В сообщении отмечено, что наши защитники огонь в ответ не открывали.

"Украинские воины, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 27 сентября, наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.