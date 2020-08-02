На Донбассе террористы нарушили перемирие: два воина ВСУ травмированы, – штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 1 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага ранения получили двое украинских воинов.

ВСУ на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook

Так, за минувшие сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано три неприцельные обстрелы со стороны противника. В вечернее время он из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески.

В результате такого нарушения режима тишины двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. В частности, один воин получил осколочные ранение, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов.

"Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили им надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – информируют в штабе ООС.

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за минувшие сутки

По данным украинских военных, с начала этих суток обстрелов в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано.

"Стоит отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не избавляют украинских воинов открывать огонь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подразделения ГСЧС из состава ОС нашли 113 неизвестных взрывных устройств. В общем, по распоряжению командующего Объединенных сил только за сутки было проведено разминирование площади более 4 гектаров.

В то же время, помимо выполнения своих основных задач по назначению, украинские защитники продолжают помогать гражданскому населению. Так, по обращениям местных администраций, спасатели ОС ремонтируют и поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома, выполняя сложные строительные работы. В частности, 1 августа представители ГСЧС отремонтировали 7 таких домов.

Также личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь 34 гражданам Украины на контрольных пунктах выезда-выезда.

В штабе ООС констатируют, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня.

(Facebook Операция Объединенных сил)

(Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали первый случай ранения мирного жителя на Донбассе после начала нового режима прекращения огня. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается, что ранение днем 27 июля получил житель Марьинки.