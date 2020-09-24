На Донбассе террористы заминировали мирные территории – штаб ООС

На Донбассе российско-оккупационные войска проводят минирование мирной территории.

Об этом сообщили в Facebook ООС. Наблюдатели СММ ОБСЕ с начала сентября зафиксировали несколько таких фактов.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили:

28 августа – десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад до населенного пункта Марьинка Донецкой области;

1 сентября – двадцать три противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк";

4 сентября – четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября – восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области;

13 сентября – четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. В тот же день было задокументировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой дороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии в который раз заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.

Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.

На Донбассе террористы минируют территории. Facebook ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах. Активность террористов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и украинские разведчики.