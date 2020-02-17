В "Л/ДНР" наемник Путина расстрелял "подчиненных": террористы рассказали о новых потерях

На Донбассе "майор 5 бригады" террористов, который приехал из России, якобы застрелил двух своих подчиненных.

О ликвидации боевиков сообщили в сети. Пособников оккупантов возмутило то, что мужчину отпустили под домашний арест. Подтверждающий скриншот опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В 5 омсбр российско-оккупационный войск "ихтамнет" в звании майор объявил "Благодарность" двум оркам – подарил лично два билета на концерт Кобзона. Брависсимо, так держать", – прокомментировал он.

nbnews.com.ua

В комментариях в сети добавили, что инцидент в рядах террористов произошел 13-14 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" проговорились о самоликвидации двух террористов в состоянии алкогольного опьянения.

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