Ночью 6 января во временно оккупированном селе Куликово на Донбассе террорист якобы под воздействием наркотиков расстрелял роту своих, в результате чего 2 боевика погибли и еще 1 был тяжело ранен.

Об этом сообщает в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, этот инцидент полностью характеризует настоящее "лицо и сущность" представителей бандформирований.

Отмечается, что наемник РФ нес дежурство на одной из передовых позиций, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного опьянения, и якобы устроил там стрельбу, после чего покинул расположение подразделения с оружием.

"Конечно, такую ​​информацию СМИ русских оккупантов никогда не обнародуют или соврут, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины", – добавил Штефан.

Наемник Путина на Донбассе расстрелял роту своих Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналиста Юрия Бутусова, в 2019 году на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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