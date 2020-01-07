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7 января • обновлено в 15:07
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Наемник Путина на Донбассе расстрелял роту своих

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Ночью 6 января во временно оккупированном селе Куликово на Донбассе террорист якобы под воздействием наркотиков расстрелял роту своих, в результате чего 2 боевика погибли и еще 1 был тяжело ранен.

Об этом сообщает в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, этот инцидент полностью характеризует настоящее "лицо и сущность" представителей бандформирований.

Отмечается, что наемник РФ нес дежурство на одной из передовых позиций, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного опьянения, и якобы устроил там стрельбу, после чего покинул расположение подразделения с оружием.

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"Конечно, такую ​​информацию СМИ русских оккупантов никогда не обнародуют или соврут, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины", – добавил Штефан.

Наемник Путина на Донбассе расстрелял роту своих

Наемник Путина на Донбассе расстрелял роту своих

Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналиста Юрия Бутусова, в 2019 году на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла от 300 до 620 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда какая-то обозятина под маской "офицер ВСУ Штирлиц", что-то пишет, то это минимум - враньё.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного опьянения, и якобы устроил там стрельбу," Почему якобы? Якобы Штефан обдолбался наркоты и накатал херню? Или под Штирлицем скрывается местный обозовский писака?
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Крым Андрей
Крым Андрей
…ЧП в Луганской области, в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Результатом инцидента стала гибель троих украинских боевиков и ранение еще одного. Все началось с того, что патруль полиции в Золотом Луганской области решил проверить документы у изрядно выпивших вояк, которые садились в военный ГАЗ-66 возле увеселительного заведения города. «Защитники» отказали правоохранителям и решили скрыться с места, завязалась погоня. Военнослужащие сбились с маршрута и случайно заехали на свое же минное поле, где и произошел подрыв грузовика...
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Крым Андрей
Крым Андрей
вот тоже прикольная история
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2

Новости расследований

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