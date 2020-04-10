На Донбассе терористы тяжело ранили воина ВСУ
В пятницу, 10 апреля, российские террористы на Донбассе тяжело ранили воина Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook, уточнив, что Героя эвакуировали в госпиталь спецтранспортом.
"10 апреля на Донбассе в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое", – сказано в сообщении.
В штабе ООС отметили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.
"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – заверили воины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов российских наемников 9 апреля погиб один украинский Герой, двое защитников получили ранения.
Погибшим оказался 49-летний защитник. Он получил смертельное ранение при обстреле Крымского на Луганщине.
Позже побратимы назвали имя павшего Героя – это Алексей Куприков (Леший) из Днепропетровской области. Он служил в 93 бригаде ВСУ. У воина остались гражданская жена, сын, мать и сестра-военнослужащая.