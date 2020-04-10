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10 апреля • обновлено в 12:37
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На Донбассе терористы тяжело ранили воина ВСУ

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В пятницу, 10 апреля, российские террористы на Донбассе тяжело ранили воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook, уточнив, что Героя эвакуировали в госпиталь спецтранспортом.

"10 апреля на Донбассе в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое", – сказано в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Укринформ

В штабе ООС отметили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – заверили воины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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