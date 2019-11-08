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8 ноября • обновлено в 20:19
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На Донбассе сорвано разведение сил: в ОС озвучили трагические новости

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Террористы сорвали начало практического процесса разведения сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское) на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, в этот день от вражеской стороны в ОБСЕ не последовало. Таким образом, противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности. Украинская сторона готова к разведению..." – сказано в заявлении.

Отмечается, что достигнуты договоренности о начале практических мероприятий 9 ноября 2019 года.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

Кроме того, в штабе ОС уточнили, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Луганского –из автоматических гранатометов;

  • возле Железного – из крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Зайцевого - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов возле Водяного.

Разведение сорвано: в ОС озвучили трагические новости с Донбасса

Также сообщается, что от ранений полученных 7 ноября, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин – Геннадий Моторин. В сети показали его фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября противотанковая управляемая ракета попала в УРАЛ, возле которого работали украинские военные. Один из них, Герман Бродинков, сразу погиб, еще трое парней получили множественные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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