На Донбассе снова вспыхнули кровопролитные бои: у Украины потеря

В пятницу, 21 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы в ООС
espreso.tv
Противник обстреливал позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы семь раз стреляли неподалеку Красногоровки, рядом с Павлополем, в районе Лебединского, Новотроицкого, вблизи Песок и Марьинки.
Карта
mediarnbo.org
Еще шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
два раза рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Луганского – с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем;
вблизи Майского – с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
в районе Новотошковского – с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета;
рядом с Новолуганским – с 82-мм миномета - 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как писал OBOZREVATEL ранее, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования наступления террористов на позиции Вооруженных сил на Донбассе 18 февраля.
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