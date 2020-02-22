На Донбассе снова вспыхнули кровопролитные бои: у Украины потеря

В пятницу, 21 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы в ООС espreso.tv

Противник обстреливал позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы семь раз стреляли неподалеку Красногоровки, рядом с Павлополем, в районе Лебединского, Новотроицкого, вблизи Песок и Марьинки.

Карта mediarnbo.org

Еще шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского – с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем;

вблизи Майского – с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

в районе Новотошковского – с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Новолуганским – с 82-мм миномета - 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как писал OBOZREVATEL ранее, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования наступления террористов на позиции Вооруженных сил на Донбассе 18 февраля.

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