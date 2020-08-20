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На Донбассе трижды нарушили режим тишины: в ОС рассказали о провокациях

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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  • 19 августа вблизи Луганского и дважды у Попасной ВСУ зафиксировали огневую активность вооруженных формирований РФ

  • По данным штаба ООС, они стреляли из стрелкового оружия, нарушая достигнутые в рамках ТКГ договоренности

  • Однако эти одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам

ООС на Донбассе

ВСУ зафиксировали провокационную активность ВФ РФ на Донбассе. (Минобороны Украины)

За сутки 19 августа ВСУ зафиксировали очередное нарушение поддерживаемыми РФ военными формированиями достигнутых в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы договоренностей – они, в частности, проявляли огневую активность.

Так, украинские военнослужащие задокументировали три вражеских нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в утренней сводке о ситуации в районе ее проведения.

Так, украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

За прошедшие сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не было замечено. В то же время вблизи Луганского и дважды у Попасной ВСУ зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

"Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – информируют в штабе ООС.

Там добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Также отмечается, что с начала этих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!" – подытожили в сообщении.

Сообщение штаба ООС о ситуации на Донбассе

Сообщение штаба ООС о ситуации на Донбассе (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа, по данным штаба ООС, террористы на Донбассе ни разу не нарушили договоренности о перемирии. На всех участках фронта наблюдалась тишина, потерь и раненых в рядах ВСУ не было.

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