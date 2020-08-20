На Донбассе трижды нарушили режим тишины: в ОС рассказали о провокациях

За сутки 19 августа ВСУ зафиксировали очередное нарушение поддерживаемыми РФ военными формированиями достигнутых в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы договоренностей – они, в частности, проявляли огневую активность.

Так, украинские военнослужащие задокументировали три вражеских нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в утренней сводке о ситуации в районе ее проведения.

Так, украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

За прошедшие сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не было замечено. В то же время вблизи Луганского и дважды у Попасной ВСУ зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

"Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", – информируют в штабе ООС.

Там добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

Также отмечается, что с начала этих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!" – подытожили в сообщении.

Сообщение штаба ООС о ситуации на Донбассе (Facebook Операция Объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа, по данным штаба ООС, террористы на Донбассе ни разу не нарушили договоренности о перемирии. На всех участках фронта наблюдалась тишина, потерь и раненых в рядах ВСУ не было.

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