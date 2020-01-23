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23 января • обновлено в 07:41
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На Донбассе снайпер застрелил разведчика ВСУ: фото павшего героя

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Украина понесла новые потери на Донбассе. Боец ООС Василий Муха погиб еще 20 января, однако известно об этом стало лишь теперь.

О гибели в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк. Он показал фото героя.

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"Ушел тот, кого я любила": на Донбассе погиб воин ВСУ. Фото Героя

"К сожалению у нас опять потери: 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 2-й МП роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич. Вечная память героям!" – написал он.

Как стало известно, Муха был разведчиком и воевал возле Катериновки.

"Овладел саперным делом. Дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец", – добавил Сердюк.

Василий Муха погиб на Донбассе

Василий Муха погиб на Донбассе

ФБ Сергея Сердюка

Василий Муха погиб на Донбассе

Василий Муха погиб на Донбассе

ФБ Сергея Сердюка

Василий Муха погиб на Донбассе

Василий Муха погиб на Донбассе

ФБ Сергея Сердюка

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Радуйтесь хoхлы, ополченцы спасли ваших воинов от подрыва на собственных минах которые поставил бы этот Муха)
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Не успели Закусилу зарыть,как Муха подохла) Поди надорвался,когда холодильник смародёрил и пёр его на почту.)
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