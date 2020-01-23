На Донбассе снайпер застрелил разведчика ВСУ: фото павшего героя

Украина понесла новые потери на Донбассе. Боец ООС Василий Муха погиб еще 20 января, однако известно об этом стало лишь теперь.

О гибели в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк. Он показал фото героя.

"К сожалению у нас опять потери: 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 2-й МП роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич. Вечная память героям!" – написал он.

Как стало известно, Муха был разведчиком и воевал возле Катериновки.

"Овладел саперным делом. Дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец", – добавил Сердюк.

Василий Муха погиб на Донбассе ФБ Сергея Сердюка

Василий Муха погиб на Донбассе ФБ Сергея Сердюка

Василий Муха погиб на Донбассе ФБ Сергея Сердюка

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом с Харьковщины.

Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.

16 января террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

18 января от пули врага погиб украинский воин Валерий Закусило из 72-й бригады Черных Запорожцев.

19 января погиб еще один боец 72-й бригады Александр Слободанюк.

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