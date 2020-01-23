На Донбассе снайпер застрелил разведчика ВСУ: фото павшего героя

Украина понесла новые потери на Донбассе. Боец ООС Василий Муха погиб еще 20 января, однако известно об этом стало лишь теперь.
О гибели в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк. Он показал фото героя.
"К сожалению у нас опять потери: 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 2-й МП роты 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич. Вечная память героям!" – написал он.
Как стало известно, Муха был разведчиком и воевал возле Катериновки.
"Овладел саперным делом. Дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец", – добавил Сердюк.
Василий Муха погиб на Донбассе
ФБ Сергея Сердюка
Василий Муха погиб на Донбассе
ФБ Сергея Сердюка
Василий Муха погиб на Донбассе
ФБ Сергея Сердюка
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом с Харьковщины.
Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.
16 января террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
18 января от пули врага погиб украинский воин Валерий Закусило из 72-й бригады Черных Запорожцев.
19 января погиб еще один боец 72-й бригады Александр Слободанюк.
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