Снайпер террористов ранил украинского защитника на Донбассе: ВСУ нанесли "ответку"

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 23 мая, снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. Уточняется, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая область).

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Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", – заявила пресс-лужба, добавив, что потери террористов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая террористы на Донбассе ранили украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Старогнатовка.

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