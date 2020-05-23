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23 мая • обновлено в 17:44
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Снайпер террористов ранил украинского защитника на Донбассе: ВСУ нанесли "ответку"

2.1т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 23 мая, снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба ООС. Уточняется, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая область).

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Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", – заявила пресс-лужба, добавив, что потери террористов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая террористы на Донбассе ранили украинского военнослужащего вблизи населенного пункта Старогнатовка.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ДНР Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины террористы "ДНР"
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