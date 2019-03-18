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На Донбассе случилась страшная трагедия: убит молодой воин ВСУ

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В понедельник, 18 марта, на Донбассе случилась трагедия — террористы "Л/ДНР" убили 20-летнего украинского воина.

С самого утра в зоне проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано два прицельных обстрела. Об это сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"К большому сожалению, по имеющейся информации в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток есть безвозвратная потеря. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1998 года рождения", — говорится в сообщении.

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С 06:40 в течение 25 минут по направлению поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительным позициям защитников Катериновки.

"В районе хутора Свободный около 10:00 зафиксированы враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств", — отметили в Минобороны.

Операция ООС на Донбассе

Операция ООС на Донбассе

Дзеркало тижня

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие нах*р террористы?!! На Обозе шо, законов не читают и Пороха не слушают? У нас идет война с РФ!
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Юг Руси
Юг Руси
Брэхня! Ефрейтор Штырлиц писал про убитых в фэйсбуке "оккупантах" )))
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