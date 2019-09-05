Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 07:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе случилась кровавая трагедия: у ВСУ потери

1.9т Читать материал на украинском

Украинский воин был убит во время вражеского обстрела на Донбассе 4 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Военный получил ранения несовместимые с жизнью.

"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Новости
"Гори, гори ясно": в "ДНР" сожгли дом главаря террористов. Видео

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе случилась кровавая трагедия: у ВСУ потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер рассказал о прибытии в "ДНР" российского спецназа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
3
Смешно
2
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А некуй копать де непопадя!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
А вы как хотели?На днях здесь один блогер радостно сообщал,что ВСУ куда то там продвинулись,чего то захватили. подобное безнаказанно не остается.А то -обстрелы,обстрелы.Как дети малые.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel