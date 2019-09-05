На Донбассе случилась кровавая трагедия: у ВСУ потери

Украинский воин был убит во время вражеского обстрела на Донбассе 4 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Военный получил ранения несовместимые с жизнью.
"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер рассказал о прибытии в "ДНР" российского спецназа.
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