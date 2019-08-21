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На Донбассе СБУ накрыла склад с оружием террористов. Фото

1.1т Читать материал на украинском

В Луганской области сотрудники СБУ нашли схрон террористов с боеприпасами и оружием.

Тайник с оружием был найден в одном из поселков Станично-Луганского района, передает пресс-центр ООС.

"Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией изъяли из тайника, что находился неподалеку лесополосы три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к минометам калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22. Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот – калибра 7,62 мм", – говорится в сообщении.

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Силовики отметили, что схрон в 2014 году оборудовал боевик, который сейчас находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

Спецслужбы проводят дальнейшее расследование.

Схрон террористов на Донбассе

Схрон террористов на Донбассе

Facebook\ООС

Схрон террористов на Донбассе

Схрон террористов на Донбассе

Facebook\ООС

Схрон террористов на Донбассе

Схрон террористов на Донбассе

Facebook\ООС

Схрон террористов на Донбассе

Схрон террористов на Донбассе

Facebook\ООС

Схрон террористов на Донбассе

Схрон террористов на Донбассе

Facebook\ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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Темы
Война Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
Служба безопасности Украины Национальная полиция Украины терроризм оружие
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