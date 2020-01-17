На Донбассе "самоликвидировался" террорист "ДНР": появились фото

В оккупированной Горловке 16 января в аварии разбился террорист "ДНР" Виталий Сергун.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на соцсети. Также он опубликовал фото 31-летнего предателя Украины.

Примечательно, что оккупанты пытаются сделать из погибшего героя "республики", заявляя, что он погиб на фронте. Однако изначально в сеть попала информация о ДТП.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий Караван.

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