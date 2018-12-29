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На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото

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На Донбассе в результате ДТП погиб российский наемник НВФ "ДНР" Николай Филиппов с позывным "Колыма".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки.

Уточняется, что уроженец Норильска Красноярского края Филиппов, который родился 22 марта 1967 года, был членом так называемого союза добровольцев Донбасса.

Николай Филиппов "Колыма"

Николай Филиппов "Колыма"

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Примкнул к рядам террористов "ДНР" в сентябре 2014 года. Он "самоликвидировался" в ДТП под оккупированной Горловкой.

На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото
На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото
На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото
На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе был ликвидирован вероятный убийца оперного певца Василия Слипака, террорист "ДНР" Денис Ефременко.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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