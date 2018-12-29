На Донбассе ''самоликвидировался'' российский наемник: в сети показали фото

На Донбассе в результате ДТП погиб российский наемник НВФ "ДНР" Николай Филиппов с позывным "Колыма".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки.

Уточняется, что уроженец Норильска Красноярского края Филиппов, который родился 22 марта 1967 года, был членом так называемого союза добровольцев Донбасса.

Николай Филиппов "Колыма"

Примкнул к рядам террористов "ДНР" в сентябре 2014 года. Он "самоликвидировался" в ДТП под оккупированной Горловкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе был ликвидирован вероятный убийца оперного певца Василия Слипака, террорист "ДНР" Денис Ефременко.