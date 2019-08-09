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"Минус три оккупанта": на Донбассе самоликвидировались террористы "ДНР"

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Всего за сутки 8 августа в террористической "ДНР" самоликвидировались три оккупанта Донбасса. При этом ответственность за небоевые потери они попытались возложить на ВСУ.

Информацию о смерти троих террористов обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"Антикор"

"200 бригада за сутки в дырляндии. Пьяная драка со стрельбой и нарушения мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В итоге минус три оккупанта, а виноваты снова ОС. Вангую, что сегодня тоже что-то будет, потому что зарплату оккупантам начали давать", – написал он.

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"Это в ответ": ВСУ разгромили позиции оккупантов на Донбассе. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", пожаловался, что боевики его батальона понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР ВСУ
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Юг Руси
Юг Руси
«По имеющимся данным разведки НМ ДНР, гибель 4 военнослужащих ВФУ произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское. На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции НМ с которых мог бы вестись огонь в указанном ВФУ (через оперативного дежурного СММ ОБСЕ) направлении. Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении», — заключили в СЦКК.
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Mega Death
Mega Death
Фантазер)))
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
с фантазией у штирлица совсем плохо.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Хозяин Xоxлов, Штирлицы нынче пошли ни те
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