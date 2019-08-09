"Минус три оккупанта": на Донбассе самоликвидировались террористы "ДНР"

Всего за сутки 8 августа в террористической "ДНР" самоликвидировались три оккупанта Донбасса. При этом ответственность за небоевые потери они попытались возложить на ВСУ.

Информацию о смерти троих террористов обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террористы "ДНР" "Антикор"

"200 бригада за сутки в дырляндии. Пьяная драка со стрельбой и нарушения мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В итоге минус три оккупанта, а виноваты снова ОС. Вангую, что сегодня тоже что-то будет, потому что зарплату оккупантам начали давать", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", пожаловался, что боевики его батальона понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

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