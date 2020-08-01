На Донбассе с начала перемирия впервые ранили мирного жителя – ОБСЕ

Кирилл Лютый Расследования 23:36, 1.08.2020

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали первый случай ранения мирного жителя на Донбассе после начала нового режима прекращения огня.

Как сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ранение днем 27 июля получил житель Марьинки.

Мужчина рассказал, что работал в саду вместе со своей матерью, когда услышал выстрел и звук пули, которая пролетала мимо. Через несколько секунд он попытался спрятаться, после чего услышал взрыв.

Он получил ранение левой руки. Мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово.

Дом и сад пострадавшего находится в 100 метрах от линии соприкосновения.

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