С начала текущего года на Донбассе погибли восемь человек среди гражданского населения, а еще 47 получили ранения.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте организации.

Также сообщается, что в период с 29 июня по 12 июля СММ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня, в частности, ориентировочно 1 700 взрывов, против примерно 8 700 нарушений и около 4 700 взрывов в соответствии с двумя предыдущими неделями.

На Донбассе с начала года убили 8 мирных жителей, еще 47 ранены, – ОБСЕ

Как писал OBOZREVATEL, за минувшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 членов российско-оккупационных войск.