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''На Донбассе – российское вторжение'': Кремль поймали на признании оккупации Украины

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Заявление главы Совфеда России Валентины Матвиенко о том, что создание поместной православной церкви в Украине якобы выльется в гражданскую войну, можно расценивать как признание в российском вторжении на Донбасс.

Ведь таким образом она разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война". Внимание на этот нюанс обратил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Скриншот видео

"Что же это получается? Что в России начинают осознавать, что события на Донбассе — это не гражданская война? Ну не может же она начаться второй раз. Она же вроде как, если оперировать российской терминологией, уже идет пятый год. А тут нас пугают, что она начнется снова. Хорошо, если размышлять о гражданской войне на религиозной основе, то что же это выходит? На Донбассе российское вторжение? Так что ли? Ну, возможно, это с натяжкой, но давайте считать, что это и есть такое себе признание из уст российских представителей", — сказал он.

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К тому же, добавил Цимбалюк, если представителей страны-агрессора слушать внимательно, то в их риторике легко читается тот факт, что Россия на самом деле давно контролирует оккупированный Донбасс и тем более Крым.

Россияне на Донбассе

Россияне на Донбассе

iPress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк предупредил, что Россия в любой момент может начать массированное вторжение в Украину без прикрытия какими-либо поводами. Сейчас она живет в ожидании столкновения с врагом. Его роль, по представлениям страны-агрессора, должна сыграть именно Украина, а не такой сильный противник, как, к примеру, США.

Подтверждением преступных планов РФ журналист назвал активное обсуждение на российском телевидении сценариев бомбардировок соседнего государства. По словам Цимбалюка, это свидетельствует о том, что Кремль готовит почву совершать свои военные преступления открыто.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНезависимость УПЦ
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Рагули, вы реально самая тупая нация!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры не понимают русский язык, дебилам этого не дано...
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CARGO 100
CARGO 100
"Контроль над "серой зоной": советник Порошенко объявил о прорыве ВСУ на Донбассе", ''На Донбассе – российское вторжение'': Кремль поймали на признании оккупации Украины" ... И это всё статьи "Обоза"
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