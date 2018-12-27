''На Донбассе – российское вторжение'': Кремль поймали на признании оккупации Украины

Заявление главы Совфеда России Валентины Матвиенко о том, что создание поместной православной церкви в Украине якобы выльется в гражданскую войну, можно расценивать как признание в российском вторжении на Донбасс.

Ведь таким образом она разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война". Внимание на этот нюанс обратил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Валентина Матвиенко Скриншот видео

"Что же это получается? Что в России начинают осознавать, что события на Донбассе — это не гражданская война? Ну не может же она начаться второй раз. Она же вроде как, если оперировать российской терминологией, уже идет пятый год. А тут нас пугают, что она начнется снова. Хорошо, если размышлять о гражданской войне на религиозной основе, то что же это выходит? На Донбассе российское вторжение? Так что ли? Ну, возможно, это с натяжкой, но давайте считать, что это и есть такое себе признание из уст российских представителей", — сказал он.

К тому же, добавил Цимбалюк, если представителей страны-агрессора слушать внимательно, то в их риторике легко читается тот факт, что Россия на самом деле давно контролирует оккупированный Донбасс и тем более Крым.

Россияне на Донбассе iPress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк предупредил, что Россия в любой момент может начать массированное вторжение в Украину без прикрытия какими-либо поводами. Сейчас она живет в ожидании столкновения с врагом. Его роль, по представлениям страны-агрессора, должна сыграть именно Украина, а не такой сильный противник, как, к примеру, США.

Подтверждением преступных планов РФ журналист назвал активное обсуждение на российском телевидении сценариев бомбардировок соседнего государства. По словам Цимбалюка, это свидетельствует о том, что Кремль готовит почву совершать свои военные преступления открыто.