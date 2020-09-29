На Донбассе российский офицер лишился ноги на собственной мине – разведка ВСУ
В зоне боевых действий на Донбассе в результате подрыва на собственной мине один из новоприбывших российских офицеров потерял часть ноги.
Об этом стало известно Главному управлению разведки, отметили в пресс-службе Минобороны Украины. По данным защитников, инцидент с оккупантом случился 27 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", – говорится в сообщении.
Украинские разведчики также отметили, что такие ЧП в рядах захватчиков случаются в связи с тем, что командование оперативной группировки российско-оккупационных продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения и для минирования территорий.
Так, в течение 21-27 сентября самые интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях.
Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали старые минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.
Как сообщал OBOZREVATEL:
причиной постоянных смертей в рядах российских оккупантов является неосторожное обращение с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, а также самоубийства, алко- и наркозависимость.
Только за первую декаду сентября, несмотря на перемирие, террористы на Донбассе безвозвратно потеряли более 10 человек личного состава и две единицы военной техники.
Напомним, о массовых случаях подрывов оккупантов на собственных минах ранее говорил экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
Ему стало известно о потерях боевиков убитыми и ранеными в количестве 27 человек за три подрыва.
Факт того, что ряды оккупантов постоянно несут существенные потери, признал и бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай.
Военный преступник подчеркнул, что боевики продолжают гибнуть даже без боев – во время перемирия они сталкиваются с небоевыми потерями.