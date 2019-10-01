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1 октября • обновлено в 08:39
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На Донбассе резко обострилась ситуация: у ВСУ есть раненый

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На Донбассе 30 сентября обострилась ситуация – террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов был ранен украинский военный, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"24"

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник задействовал беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

Обстрелы велись недалеко от Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Опитного, Марьинки, Новозвановки, Зайцевого, Шумов, Луганского, Майского, Светлодарска.

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На Донбассе резко обострилась ситуация: у ВСУ есть раненый

С начала текущих суток, 1 октября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня около Новолуганского и Новотроицкого. Потерь в составе ООС в результате этих обстрелов нет.

Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

Ранее в сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Потерь нет, хотя, мозг киборга не задет))
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филипп филипыч
филипп филипыч
майдановцы а чем вы не довольны? сами же войны хотите. или вы довольны что у "всу есть раненный"?))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сквозное в голову, как давеча?
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